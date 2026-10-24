सिद्धार्थनगर: 16 नवंबर से शुरू होगी जनगणना-2027 के दूसरे चरण की स्वगणना, 1 दिसंबर से घर-घर पहुंचेंगे प्रगणक

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जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना के प्रथम चरण में कर्मियों ने अच्छा कार्य किया है। दूसरे चरण में भी सिद्धार्थनगर जिले को बेहतर प्रदर्शन करना है। उन्होंने सभी कर्मियों से समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने की अपील की। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) बलराम सिंह को जनगणना कार्य के लिए संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए।प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को जनगणना की प्रक्रिया, दिशा-निर्देशों, दायित्वों और निर्धारित समय में सही तरीके से कार्य पूरा करने की जानकारी दी गई। प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को जनगणना का कार्य गंभीरता, पारदर्शिता और सतर्कता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए।अपर जिलाधिकारी गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि जनगणना के पहले चरण में मकानों की गणना का कार्य पूरा किया जा चुका है। दूसरे चरण में व्यक्तियों की गणना की जाएगी। इसके लिए 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्वगणना की व्यवस्था रहेगी। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर गणना करेंगे। यह अभियान 35 दिनों तक चलेगा।एडीएम ने बताया कि पांच से नौ जनवरी 2027 तक रिवीजन काउंट किया जाएगा। इस दौरान गणना अवधि में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने या बच्चे का जन्म होने जैसी स्थितियों में संबंधित जानकारी को संशोधित किया जाएगा। इसके अलावा चार जनवरी 2027 की शाम को बेघर व्यक्तियों का सर्वे भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनगणना के दौरान लोगों से करीब 40 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। किसी प्रकार का प्रपत्र लेने की जरूरत नहीं होगी। व्यक्ति की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर ही विवरण दर्ज किया जाएगा।प्रशिक्षण के दौरान सीडीओ बलराम सिंह, एसडीएम नौगढ़ निखिल चक्रवर्ती सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।