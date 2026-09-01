{"_id":"6a96875d2de722e44c018b4f","slug":"video-75-pregnant-women-examined-on-hrp-day-eight-identified-as-high-risk-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"एचआरपी दिवस पर हुआ 75 गर्भवती का जांच, आठ उच्च जोखिम चिन्हित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भनवापुर ब्लाक क्षेत्र के सीएचसी सिरसिया में मंगलवार को एचआरपी दिवस के अवसर पर गर्भवती महिलाओं का जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में उपस्थित डॉ.श्रीया चौधरी,डॉ.सबीहा मलिक व डॉ.पीएन पटेल के द्वारा क्षेत्र के 75 गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व जांच किया गया ,जिसमें आठ उच्च जोखिम वाली चिन्हित की गई,नहीं 12 गर्भवती महिलाओं में खून की कमी पाई गई।इस दौरान उपस्थित चिकित्सकों के द्वारा आयरन सुक्रोज का ड्रिप चढ़ाया गया,वहीं उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओ को नियमित व्यायाम, पोषण युक्त संतुलित आहार लेने की सलाह के साथ ही समय समय पर जांच का सुझाव दिया गया।

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