Siddharthnagar News: वॉलीबाल में जवानों ने दिखाया दमखम

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अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बल कार्मिकों को नियमित शारीरिक व्यायाम, फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक व प्रेरित करना था। साइकिल रैली में वाहिनी के कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया गया।इसी क्रम में वाहिनी परिसर में जवानों के बीच वॉलीबाल मैच का भी आयोजन किया गया। मैच में जवानों ने उत्साह और उमंग के साथ प्रतिभाग किया और उत्कृष्ट खेल भावना, अनुशासन, टीमवर्क व आपसी सौहार्द का परिचय दिया।