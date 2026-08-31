फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Demand for constructing a paved road along the canal bank

Siddharthnagar News: नहर पटरी पर पिच रोड बनाने की मांग

Mon, 31 Aug 2026 02:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 31 Aug 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Demand for constructing a paved road along the canal bank
भारतभारी। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के सोनहटी से बसडिलिया तक की नगर पटरी पर बना खड़ंजा लगा हुआ था जो पूरी तरह टूट चुका है। लोगों को आवागमन में परेशानी होती है।
विज्ञापन

राहगीर कभी कभी गड्ढे में गिर कर चोटिल हो जाते हैं। एक किलोमीटर की इस लंबी सड़क के बीच-बीच में कई गड्ढे हो गए हैं।
क्षेत्र के विजय कुमार, राधेश्याम, अशफाक, अजय कुमार, महताब, नरेश कुमार, फिरोज, आफताब, कमाल आदि ने नहर की पटरी पर डामर सड़क बनवाने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed