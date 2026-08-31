Siddharthnagar News: खुली नालियां तो कहीं ढक्कन टूटे सड़क पर गंदा पानी, चलना दुश्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 31 Aug 2026 02:03 AM IST
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सिद्धार्थनगर। शहर के डॉ. हेडगेवार नगर के मुख्य सड़क पर नाली निर्माण न होने के कारण कई दिनों से गंदा पानी पसरा हुआ है। वहीं मोहल्ले के जिन सड़कों के किनारे नाली बने है, वहां ढक्कन नहीं लगाया गया है। वहीं, एक सड़क के किनारे बनी नाली का ढक्कन क्षतिग्रस्त होकर सरिया बाहर आ गया है जो राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ है। समय माता मंदिर के चारों तरफ जलभराव की स्थिति है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
हेडगेवार नगर मोहल्ले में स्थित सड़क किनारे नाली नहीं बनने से हुए जलभराव से लोग परेशान हैं। सड़क पर पसरे पानी के कारण किनारे स्थित घर के लोगों को दूसरे के बरामदे से होकर घर आना-जाना पड़ रहा है।
वहीं, जिन सड़कों के किनारे बनी नालियों में ढक्कन नहीं लगे हैं, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों के लिए हर समय खतरा बना हुआ है। जहां ढक्कन क्षतिग्रस्त हैं, वहां भी लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वाहन चालक भी दुर्घटना की आशंका से डरे रहते हैं।
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मोहल्ले की कई सड़कों पर लाइट भी नहीं लगी है, जिससे रात के अंधेरे में आवागमन के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
मोहल्ला निवासी महेंद्र, सैफ अहमद, अर्जुन, जय प्रकाश, दुर्गेश, जितेंद्र का कहना है कि यहां सड़कों की बदहाली और जलनिकासी इंतजाम नहीं होने से बहुत परेशानी होती है।
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हेडगेवार नगर मोहल्ले में स्थित सड़क किनारे नाली नहीं बनने से हुए जलभराव से लोग परेशान हैं। सड़क पर पसरे पानी के कारण किनारे स्थित घर के लोगों को दूसरे के बरामदे से होकर घर आना-जाना पड़ रहा है।
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वहीं, जिन सड़कों के किनारे बनी नालियों में ढक्कन नहीं लगे हैं, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों के लिए हर समय खतरा बना हुआ है। जहां ढक्कन क्षतिग्रस्त हैं, वहां भी लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वाहन चालक भी दुर्घटना की आशंका से डरे रहते हैं।
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मोहल्ले की कई सड़कों पर लाइट भी नहीं लगी है, जिससे रात के अंधेरे में आवागमन के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
मोहल्ला निवासी महेंद्र, सैफ अहमद, अर्जुन, जय प्रकाश, दुर्गेश, जितेंद्र का कहना है कि यहां सड़कों की बदहाली और जलनिकासी इंतजाम नहीं होने से बहुत परेशानी होती है।