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शाहजहांपुर: घरेलू विवाद में पत्नी की गोली मारकर हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार
शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र के गांव त्रिलोकपुर में रेशमा (23) की उसके पति शिवम ने तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, परिजनों से पूछताछ में पता लगा कि दंपती के बीच कई दिन से अनबन चल रही थी। तीन साल पहले उसने प्रेम विवाह किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
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