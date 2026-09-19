{"_id":"6aae5e82392efa940901fee1","slug":"video-wanted-accused-in-a-life-threatening-attack-injured-in-an-encounter-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: शाहजहांपुर में जानलेवा हमले का वांछित आरोपी मुठभेड़ में घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर में जानलेवा हमले का वांछित आरोपी शीबू उर्फ आजम पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। उसके पास से तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक नगर देवेंद्र कुमार ने बताया कि शीबू नीरज पर चाकू से हमले के मामले में वांछित था। शनिवार को सूचना मिलने पर पुलिस ने पीछा किया, जिस पर उसने फायर किया। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया।

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