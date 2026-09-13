Shahjahanpur News: रामताल मार्ग पर मिट्टी धसने से सड़क पर हुआ गड्ढा

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मार्ग के किनारे बाईं तरफ बने गड्ढे में नाला भी मिल गया है। इस कारण गड्ढे का आकार काफी बड़ा हो गया है। भगवान परशुराम मंदिर और शाहजहांपुर आने-जाने वाले अधिकतर वाहन इसी रास्ते से होकर निकलते हैं। इसलिए मार्ग पर छोटे-बड़े वाहनों का लगातार आवागमन बना रहता है। बिजली नहीं होने पर रात में गड्ढा नजर नहीं आता। इसलिए यहां कभी भी हादसा होने का खतरा है।नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी एचएन उपाध्याय ने बताया कि रामताल मार्ग पर गड्ढा होने की सूचना मिलने पर जेई को मौके पर भेजा गया है और जल्द ही उसमें भराव करा दिया जाएगा। संवाद