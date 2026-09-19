शाहजहांपुर: संविधान बचाओ संवाद में कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर साधा निशाना, किसानों और युवाओं के मुद्दे उठाए

किसानों की समस्या उठाई

जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता उर्फ मुन्ना ने किसानों की समस्याएं उठाईं। उन्होंने कहा कि किसानों को धान, गेहूं और गन्ने का उचित सरकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। मजबूरी में किसान कम कीमत पर फसल बेच रहे हैं। आवारा गोवंशीय पशुओं की समस्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इनके कारण फसलों को नुकसान हो रहा है और सड़क हादसों में लोग घायल होने के साथ जान भी गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि गौशालाओं के निर्माण के दावों के बावजूद सड़कों पर गोवंशीय पशु दिखाई दे रहे हैं।



उन्होंने चुनाव के दौरान लोगों के खातों में 50 हजार रुपये भेजने के वादे का आरोप भी लगाया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने का आह्वान करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान सीताराम राठौर, प्रधान बहोरन लाल राठौर, रामदास राठौर, तेजपाल यादव समेत बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग मौजूद रहे।