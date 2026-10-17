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शाहजहांपुर: वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के पदाधिकारियों ने दिया धरना, वोटर शिप की उठाई मांग
शाहजहांपुर में वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल ने महंगे बिजली बिल, कर्ज वसूली के दबाव से मुक्ति, रोजगार या वोटर शिप की मांग को लेकर जीआईसी मैदान में धरना दिया। इसके बाद कलक्ट्रेट में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार अपूर्वा सिंह को दिया। इसमें कहा गया कि जब देश का आम नागरिक दो वक्त की रोटी का इंतजाम करने में असमर्थ है, तब बिजली बिल और कर्ज वसूली के लिए उस पर दबाव उसकी आर्थिक स्थिति को और गंभीर बनाता है। मांग की गई कि 18 वर्ष के प्रत्येक युवा को रोजगार का अवसर दिया जाए या वोटर शिप अधिकार के तहत 11,900 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इस दौरान सुरपति सिंह, अनिल कुमार, राजवीर राठौर, अभिषेक सिंह, जितेंद्र पाल सिंह, सत्यवीर सिंह, बलवीर राठौर, विजय बहादुर सिंह आदि मौजूद रहे।
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