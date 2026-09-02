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शाहजहांपुर: पानी की टंकी पर चढ़े तीन युवक, गांव की समस्याओं के समाधान की मांग

Mukesh Kumar

Updated Wed, 02 Sep 2026 04:49 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 04:49 PM IST







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शाहजहांपुर जिले के खुदागंज क्षेत्र के ताहरपुर गांव में बदहाल सड़कों, जलभराव और छुट्टा पशुओं की समस्या से नाराज तीन युवक बुधवार को पानी की टंकी पर चढ़ गए। करीब तीन घंटे बाद खंड विकास अधिकारी के आश्वासन और सड़क पर ईंट डलवाने के बाद वे सुरक्षित नीचे उतरे। ... और पढ़ें

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