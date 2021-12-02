Shahjahanpur News: युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, मेडिकल कॉलेज रेफर
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:15 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:15 AM IST
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तिलहर। क्षेत्र के मोहल्ला निजामिया तलैया निवासी जुनेर ने बुधवार शाम करीब 7:30 बजे घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया।
हालत बिगड़ने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे गए। प्राथमिक उपचार के बाद उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि युवक के जहरीला पदार्थ खाने की सूचना सीएचसी प्रशासन से मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद
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हालत बिगड़ने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे गए। प्राथमिक उपचार के बाद उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि युवक के जहरीला पदार्थ खाने की सूचना सीएचसी प्रशासन से मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद