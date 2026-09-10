Shahjahanpur News: बेटे के अपहरण की झूठी सूचना देने वाले दंपती का शांतिभंग में चालान

संवाद न्यूज एजेंसीभावलखेड़ा। आरसी मिशन थाना क्षेत्र के रौसर कोठी गांव में रंजिशन तीन लोगों को फंसाने के लिए पुत्र के अपहरण की झूठी सूचना देने वाले दंपति का शांतिभंग में चालान कर दिया गया।पुलिस के अनुसार, नसीम और आमना बेगम ने मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे दस वर्षीय बेटे अरमान के अपहरण किए जाने की सूचना दी। गांव के ही तीन लोगों पर अपहरण का आरोप लगाया। पुलिस ने तीन घंटों में अरमान को सेहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र के गांव ददऊ से खोज निकाला। पूछताछ में बालक ने स्वयं घर से जाने की बात स्वीकार की। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि मामले में झूठी सूचना देने के आरोप में नसीम और आमना बेगम का शांतिभंग में चालान कर दिया। आरोपी पहले भी गांव के तीन लोगों को फंसाने के लिए रंजिशन झूठी शिकायतें कर चुके हैं। कोर्ट से दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।