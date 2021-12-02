Shahjahanpur News: बिना बताए गर्भपात कराने का आरोप, हालत बिगड़ी

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मोहित के अनुसार, 25 मई को पत्नी पूनम शुक्ला को बंडा-खुटार मार्ग स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल संचालक ने ब्लड टेस्ट कराने की बात कहकर जांच कराई। आरोप है कि रिपोर्ट आने के बाद संचालक और उसके भाई ने बिना बताए करीब ढाई माह की गर्भवती पूनम का गर्भपात कर दिया।मोहित का आरोप है कि इस दौरान नली, बच्चेदानी और आंत में कट लगने से हालत बिगड़ गई। शाहजहांपुर के निजी नर्सिंग होम में उसका इलाज चल रहा है। इलाज में लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं। शिकायत करने पर संचालक ने जान से मारने की धमकी भी दी। सीएमओ डॉ. विवेक मिश्रा ने बताया कि टीम गठित कर जांच कराई जाएगी। डॉक्टर की डिग्री और अस्पताल का पंजीकरण भी जांचा जाएगा। संवाद