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शाहजहांपुर: अपराजिता कार्यक्रम में छात्राओं को किया जागरूक, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के उपाय बताए
शाहजहांपुर के हर कुमार पाठक कॉलेज में आयोजित अपराजिता कार्यक्रम में छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। डिप्टी सीएमओ ने छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के उपाय बताए। उन्होंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध है। आसिफ ने लोगों से जागरूक होने और समय पर टीकाकरण कराने की अपील की। उन्होंने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) आईडी के महत्व पर भी प्रकाश डाला।
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