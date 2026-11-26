शाहजहांपुर में अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से हर कुमार पाठक कॉलेज में अपराजिता का आयोजन किया गया। इसमें डिप्टी सीएमओ डॉ. आसिफ ने छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाती है, जो सरकार की ओर से पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने लोगों से इस संबंध में जागरूक होने और समय पर टीकाकरण कराने की अपील की।

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डॉ. आसिफ ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) आईडी के महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड की तरह आभा आईडी भी स्वास्थ्य से जुड़ी डिजिटल पहचान है। इसके माध्यम से मरीज अपने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं। अस्पताल में इलाज के लिए घर बैठे स्लॉट बुक कराया जा सकता है, जिससे पर्चा बनवाने के लिए लंबी कतार में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विज्ञापन



उन्होंने बताया कि आभा आईडी बनाने के लिए आधार नंबर की जरूरत होती है। परिवार के सभी सदस्यों की अलग-अलग आभा आईडी बनवाई जा सकती है। इसमें पुराने पर्चों और जांच रिपोर्ट का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे पांच साल तक पुराने पर्चे संभालकर रखने की परेशानी नहीं होगी। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर भी मरीज का पुराना मेडिकल रिकॉर्ड देख सकेंगे। डॉ. आसिफ ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) आईडी के महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड की तरह आभा आईडी भी स्वास्थ्य से जुड़ी डिजिटल पहचान है। इसके माध्यम से मरीज अपने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं। अस्पताल में इलाज के लिए घर बैठे स्लॉट बुक कराया जा सकता है, जिससे पर्चा बनवाने के लिए लंबी कतार में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।उन्होंने बताया कि आभा आईडी बनाने के लिए आधार नंबर की जरूरत होती है। परिवार के सभी सदस्यों की अलग-अलग आभा आईडी बनवाई जा सकती है। इसमें पुराने पर्चों और जांच रिपोर्ट का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे पांच साल तक पुराने पर्चे संभालकर रखने की परेशानी नहीं होगी। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर भी मरीज का पुराना मेडिकल रिकॉर्ड देख सकेंगे।

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