{"_id":"6a902a72795e7fa7b405b3d7","slug":"video-scramble-for-seats-on-state-transport-buses-for-raksha-bandhan-in-shahjahanpur-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में सीट के लिए मारामारी, रेलवे स्टेशन पर भी उमड़ी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर में रक्षाबंधन से एक दिन पहले बृहस्पतिवार को शहर के बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रोडवेज बसों में सीट पाने के लिए यात्रियों के बीच मारामारी जैसी स्थिति रही। दिल्ली, बरेली, फर्रुखाबाद और लखीमपुर जाने वाली बसों में सबसे अधिक भीड़ दिखाई दी। यात्रियों को बसों में सीट पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलने के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं भी सफर के लिए बस अड्डों पर पहुंचीं। कई बसों में सीट मिलने के बावजूद कुछ महिलाएं मुफ्त यात्रा की सुविधा के फेर में खड़े होकर ही सफर करती नजर आईं। बसों में क्षमता से अधिक यात्रियों की भीड़ दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों का दबाव बढ़ गया। खासकर लखनऊ जाने वाली दिशा की ट्रेनों में सबसे अधिक यात्री पहुंचे। ट्रेनों के प्लेटफार्म और टिकट काउंटरों पर भी भीड़ नजर आई। त्योहार पर भाई-बहन के घर पहुंचने की जल्दबाजी के चलते दिनभर बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही बनी रही।

... और पढ़ें