Shahjahanpur News: बारिश में कच्चा मकान गिरने से बालक घायल

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सतेंद्र कुमार ने बताया कि मंगलवार तड़के उनके घर की मिट्टी की दीवारें ढह गई, जिससे छप्पर नीचे आ गिरा। सतेंद्र, उनकी पत्नी और पुत्र छप्पर के नीचे दब गए। आसपास के लोगों ने तीनों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर लेखपाल योगेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। एसडीएम सदानंद सरोज ने बताया कि जांच कराई गई है। लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा और आवास दिलाने की संस्तुति की जाएगी। संवादराइस मिल की बाउंड्रीवॉल और दो मकान ढहेपुवायां। बारिश के कारण बंडा के गांव कुइयां महोलिया स्थित भारत राइस इंडस्ट्रीज की बाउंड्रीवाॅल ढह गई। मिल स्वामी आफाक खां ने बताया कि तीन दिन से हो रही बारिश के चलते राइस मिल की दीवार और पास में बने दो आवास गिर जाने से उनका लगभग 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। मिल में काम बंद होने के सारण आवासों में श्रमिक नहीं रह रहे थे। आवास खाली होने से बड़ा हादसा होने से टल गया। संवाद