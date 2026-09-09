Shahjahanpur News: बारिश में कच्चा मकान गिरने से बालक घायल
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:30 AM IST
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खुटार। बारिश से गांव तुलापुर निवासी सतेंद्र कुमार का कच्चा मकान ढह गया। मलबे में दबकर उनका 12 वर्षीय पुत्र निहाल घायल हो गया, साथ ही घरेलू सामान भी नष्ट हो गया।
सतेंद्र कुमार ने बताया कि मंगलवार तड़के उनके घर की मिट्टी की दीवारें ढह गई, जिससे छप्पर नीचे आ गिरा। सतेंद्र, उनकी पत्नी और पुत्र छप्पर के नीचे दब गए। आसपास के लोगों ने तीनों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर लेखपाल योगेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। एसडीएम सदानंद सरोज ने बताया कि जांच कराई गई है। लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा और आवास दिलाने की संस्तुति की जाएगी। संवाद
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राइस मिल की बाउंड्रीवॉल और दो मकान ढहे
पुवायां। बारिश के कारण बंडा के गांव कुइयां महोलिया स्थित भारत राइस इंडस्ट्रीज की बाउंड्रीवाॅल ढह गई। मिल स्वामी आफाक खां ने बताया कि तीन दिन से हो रही बारिश के चलते राइस मिल की दीवार और पास में बने दो आवास गिर जाने से उनका लगभग 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। मिल में काम बंद होने के सारण आवासों में श्रमिक नहीं रह रहे थे। आवास खाली होने से बड़ा हादसा होने से टल गया। संवाद
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सतेंद्र कुमार ने बताया कि मंगलवार तड़के उनके घर की मिट्टी की दीवारें ढह गई, जिससे छप्पर नीचे आ गिरा। सतेंद्र, उनकी पत्नी और पुत्र छप्पर के नीचे दब गए। आसपास के लोगों ने तीनों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर लेखपाल योगेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। एसडीएम सदानंद सरोज ने बताया कि जांच कराई गई है। लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा और आवास दिलाने की संस्तुति की जाएगी। संवाद
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राइस मिल की बाउंड्रीवॉल और दो मकान ढहे
पुवायां। बारिश के कारण बंडा के गांव कुइयां महोलिया स्थित भारत राइस इंडस्ट्रीज की बाउंड्रीवाॅल ढह गई। मिल स्वामी आफाक खां ने बताया कि तीन दिन से हो रही बारिश के चलते राइस मिल की दीवार और पास में बने दो आवास गिर जाने से उनका लगभग 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। मिल में काम बंद होने के सारण आवासों में श्रमिक नहीं रह रहे थे। आवास खाली होने से बड़ा हादसा होने से टल गया। संवाद
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