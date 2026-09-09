Shahjahanpur News: अधिकतम तापमान में आया 4.6 डिग्री का उछाल, फिर बारिश होने के आसार
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:26 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:26 AM IST
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शाहजहांपुर। दिन में उमस के साथ पछुआ हवा चलने से अधिकतम तापमान में 4.6 डिग्री सेल्सियस का उछाल आ गया। न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि हुई। शाम करीब चार बजे हल्की बूदांबांदी भी हुई। वायुदाब सामान्य है और तापमान में भी वृद्धि हुई है। इसके असर से अभी बारिश होने के आसार बन रहे हैं।
गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ.मनमोहन सिंह ने बताया कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रहा था। अधिकतम तापमान में 4.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। वायुदाब सामान्य है। आर्द्रता 77 फीसदी है। इससे वातावरण में नमी बनी हुई है। वायुदाब सामान्य होने और तापमान में वृद्धि होने से बारिश के आसार बन रहे हैं।
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गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ.मनमोहन सिंह ने बताया कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रहा था। अधिकतम तापमान में 4.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। वायुदाब सामान्य है। आर्द्रता 77 फीसदी है। इससे वातावरण में नमी बनी हुई है। वायुदाब सामान्य होने और तापमान में वृद्धि होने से बारिश के आसार बन रहे हैं।
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