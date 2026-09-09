Shahjahanpur News: पुवायां चौकी इंचार्ज निलंबित, सिपाही लाइन हाजिर
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:52 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:52 AM IST
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पुवायां (शाहजहांपुर)। महिला की शिकायत पर एसपी सौरभ दीक्षित ने पुवायां चौकी इंचार्ज महेंद्र प्रताप को मंगलवार देर रात निलंबित कर दिया। वहीं, दरोगा के साथ आरोपी युवक के घर जाने वाले सिपाही सुमित कुमार को लाइन हाजिर किया गया है।
एक सप्ताह पूर्व एक युवती ने एक युवक पर अश्लील बातें करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना कस्बा इंचार्ज महेंद्र प्रताप कर रहे थे। आरोप है कि विवेचना के दौरान दरोगा ने आरोपी युवक के परिजनों को धमकाते हुए लेनदेन करने की बात कही।
मंगलवार को आरोपी की मां ने एसपी से मिलकर कस्बा इंचार्ज की शिकायत की। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि दरोगा महेंद्र प्रताप को निलंबित कर दिया गया है। दरोगा के साथ आरोपी युवक के घर जाने के मामले में सिपाही सुमित कुमार को भी लाइन हाजिर किया गया है। जांच रिपोर्ट अधिकारियों को भेजी जाएगी। संवाद
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एक सप्ताह पूर्व एक युवती ने एक युवक पर अश्लील बातें करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना कस्बा इंचार्ज महेंद्र प्रताप कर रहे थे। आरोप है कि विवेचना के दौरान दरोगा ने आरोपी युवक के परिजनों को धमकाते हुए लेनदेन करने की बात कही।
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मंगलवार को आरोपी की मां ने एसपी से मिलकर कस्बा इंचार्ज की शिकायत की। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि दरोगा महेंद्र प्रताप को निलंबित कर दिया गया है। दरोगा के साथ आरोपी युवक के घर जाने के मामले में सिपाही सुमित कुमार को भी लाइन हाजिर किया गया है। जांच रिपोर्ट अधिकारियों को भेजी जाएगी। संवाद
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