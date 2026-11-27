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क्रिकेट मैच : कैंट स्थित मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से।

श्रीमद्भागवत कथा : मंगलम परिवार की ओर से श्रीमद्भागवत कथा ओसीएफ मैदान पर दिन में दो बजे से।

सेहरामऊ दक्षिणी के मां जालिपा देवी मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा दिन में 2:00 बजे से।

बैठक : वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान की बैठक कोषागार के पेंशनर्स कक्ष में शाम चार बजे से

एनसीसी शिविर : नियामतपुर में एनसीसी का शिविर सुबह 10:00 बजे से।