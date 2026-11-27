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मौसम में तेजी से बदलाव के साथ रात के तापमान में गिरावट आ रही है। ऐसे में शादी-समारोहों में बच्चों का देर रात तक रुकना और ठंडे पेय पदार्थों व खाद्य सामग्री का सेवन परेशानी बढ़ा रहा है। अभिभावक भी कई बार बच्चों की जिद के आगे आइसक्रीम, शेक और फ्रिज में रखे ठंडे पेय पदार्थ देने से मना नहीं कर पाते। इसके अलावा बाहर के तले-भुने खाद्य पदार्थों के सेवन से पेट संबंधी शिकायतें भी सामने आ रही हैं।बाल रोग विभाग की ओपीडी में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं, मौसम बदलने का असर बुजुर्गों की सेहत पर भी पड़ रहा है। उनकी पुरानी बीमारियां उभरने से मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। मेडिसिन कक्ष के बाहर बुजुर्गों की लंबी कतार लग रही है।बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर ही बाहर ले जाएंराजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि बदलते मौसम में बच्चों की सेहत को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्हें ठंडी चीजों और पेय पदार्थों से बचाएं। सामान्य या हल्का गुनगुना पानी पिलाएं। रात में समारोह से लौटते समय मौसम के अनुकूल गर्म कपड़े जरूर पहनाएं। बच्चों के बीमार होने पर चिकित्सक की सलाह से ही दवा दें।