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ब्लॉक के दौरान रेल यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए मालगाड़ियों का संचालन नियंत्रित किया गया। सीएमआई एसके ठाकुर ने बताया कि मशीन के जरिये रेलवे लाइन पर काम होने के चलते ब्लॉक लिया गया। संवाद

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शाहजहांपुर। बंथरा और शाहजहांपुर के बीच अप लाइन पर शुक्रवार दोपहर 1:20 बजे से 3:20 बजे तक दो घंटे का ब्लॉक लिया गया। इसके चलते सवारी गाड़ियों का संचालन प्रभावित नहीं हुआ, जबकि मालगाड़ियों को रोक-रोककर निकाला गया।