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पूर्व प्रधान मिथिलेश्वर सिंह रिंकू ने बताया कि एक साथ इंडेंट जारी होने से बड़ी संख्या में किसान गन्ना लेकर मिल पहुंच गए। तौल में देरी से गेहूं की बोआई के लिए खेत खाली करने का काम भी प्रभावित हो रहा है। किसानों ने तौल व्यवस्था में तेजी लाने की मांग की है। विज्ञापन



चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक डॉ. सुभाष यादव ने बताया कि शासन के निर्देश पर गन्ने की पर्चियां जारी की जा रही हैं। मिल लगातार चल रही है। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की बढ़ती संख्या की समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। पूर्व प्रधान मिथिलेश्वर सिंह रिंकू ने बताया कि एक साथ इंडेंट जारी होने से बड़ी संख्या में किसान गन्ना लेकर मिल पहुंच गए। तौल में देरी से गेहूं की बोआई के लिए खेत खाली करने का काम भी प्रभावित हो रहा है। किसानों ने तौल व्यवस्था में तेजी लाने की मांग की है।चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक डॉ. सुभाष यादव ने बताया कि शासन के निर्देश पर गन्ने की पर्चियां जारी की जा रही हैं। मिल लगातार चल रही है। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की बढ़ती संख्या की समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा।

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तिलहर। किसान सहकारी चीनी मिल में गन्ना तौल की धीमी रफ्तार से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। मिल परिसर से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग तक करीब 400 से अधिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की कतार लगी है। किसानों को तौल के लिए 48 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड में किसान खुले आसमान के नीचे रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। हाईवे तक ट्रॉलियां पहुंचने से हादसों का खतरा भी बढ़ गया है।