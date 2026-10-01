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शाहजहांपुर: खो-खो में खिलाड़ियों ने दिखाया दम, स्वामी धर्मानंद इंटर कॉलेज की टीम ने जीता खिताब

Thu, 01 Oct 2026 06:29 PM IST
गीतेश सक्सेना
Geetesh Saxena गीतेश सक्सेना
Updated Thu, 01 Oct 2026 06:29 PM IST
Players display prowess in Kho-Kho; Swami Dharmanand Inter College team wins the title
शाहजहांपुर के संजय कुमार सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जनपदीय माध्यमिक विद्यालय खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें स्वामी धर्मानंद इंटर कॉलेज के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। प्रतियोगिता का शुभारंभ इंचार्ज प्रधानाचार्य महेंद्र प्रताप सिंह और क्रीड़ा सचिव कैप्टन रामकुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। अंडर-19 वर्ग में स्वामी धर्मानंद सरस्वती इंटर कॉलेज की टीम विजेता और पुवायां इंटर कॉलेज की टीम उपविजेता रही। अंडर-17 वर्ग में भी स्वामी धर्मानंद इंटर कॉलेज ने विजेता का खिताब जीता, जबकि जिला परिषद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बंडा की टीम उपविजेता रही। अंडर-14 वर्ग में संजय कुमार सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की टीम विजेता और जिला परिषद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देवकली की टीम उपविजेता रही। निर्णायक की भूमिका में आचार्य योगेंद्र सिंह, वेद प्रकाश, राम प्रसाद, ज्ञानी वर्मा, रत्नेश, सत्यपाल सिंह, सचिन प्रेमी, नितिन कुरील, रवि उल्ला, गुरमीत सिंह और आदेश कुमार गुप्ता रहे।
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