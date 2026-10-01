शाहजहांपुर: संदिग्ध हालात में युवक की मौत, मां ने छोटे बेटे पर लगाया हत्या का आरोप

शाहजहांपुर के खुटार क्षेत्र के गांव कढ़ैया निवासी हरिओम उर्फ उदयपाल (30 वर्ष) की बृहस्पतिवार सुबह घर में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक की मां ऊषा देवी ने अपने छोटे बेटे पर ही गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना पर सीओ प्रवीण मलिक ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से जानकारी ली। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी।

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गांव निवासी ऊषा देवी के पति गजराज की पहले ही मौत हो चुकी है। उनके चार बेटे हैं। तीन की शादी हो चुकी है, जबकि हरिओम अविवाहित था और मां के साथ रहता था। हरिओम गांव में साइकिल मरम्मत का काम करता था। विज्ञापन



बृहस्पतिवार सुबह खाना बनाने के बाद ऊषा देवी पड़ोस के घर मोबाइल फोन चार्ज करने चली गईं। कुछ देर बाद लौटने पर हरिओम घर में मृत पड़ा मिला। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की। गांव निवासी ऊषा देवी के पति गजराज की पहले ही मौत हो चुकी है। उनके चार बेटे हैं। तीन की शादी हो चुकी है, जबकि हरिओम अविवाहित था और मां के साथ रहता था। हरिओम गांव में साइकिल मरम्मत का काम करता था।बृहस्पतिवार सुबह खाना बनाने के बाद ऊषा देवी पड़ोस के घर मोबाइल फोन चार्ज करने चली गईं। कुछ देर बाद लौटने पर हरिओम घर में मृत पड़ा मिला। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की।

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