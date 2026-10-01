शाहजहांपुर: शहर में नदियों का जलस्तर घटा, दुश्वारियां बरकरार; जलालाबाद-कलान में बाढ़ से बढ़ी मुश्किलें
शाहजहांपुर में खन्नौत और गर्रा नदी का जलस्तर घटने से कुछ इलाकों में राहत मिली है पर बाढ़ की दुश्वारियां बनी हुई हैं। उधर, रामगंगा नदी डिबरी घाट पर 56 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे जलालाबाद और कलान में मुश्किलें बढ़ी हैं। गंगा का जलस्तर भी बढ़ा है।
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शाहजहांपुर में खन्नौत और गर्रा नदी का जलस्तर घटने से कुछ इलाकों में राहत मिली है, लेकिन बाढ़ की दुश्वारियां अभी कम नहीं हुई हैं। बृहस्पतिवार को खन्नौत नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर रहा। इससे लोधीपुर के लोगों को अभी राहत नहीं मिल सकी है। वहीं गर्रा का जलस्तर खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर नीचे पहुंचने से सुभाषनगर कॉलोनी के लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि, जलभराव वाले इलाकों में सांप और जहरीले कीड़ों का खतरा बना हुआ है।
सिंचाई विभाग की बृहस्पतिवार की रिपोर्ट के अनुसार रामगंगा नदी डिबरी घाट पर खतरे के निशान से 56 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जलालाबाद और कलान तहसील क्षेत्र में नदी के उफान से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। वहीं गंगा भैंसार-ढाई घाट बांध पर खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है।
गांवों में घुसने लगा गंगा और रामगंगा का पानी
गंगा और रामगंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी घुसने लगा है। हाईवे और संपर्क मार्गों पर पानी भरने से आवागमन प्रभावित है। ग्रामीणों को जरूरी काम के लिए भी पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है।
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