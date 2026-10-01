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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   River water levels in the city have receded but flood-related difficulties have increased in Shahjahanpur

शाहजहांपुर: शहर में नदियों का जलस्तर घटा, दुश्वारियां बरकरार; जलालाबाद-कलान में बाढ़ से बढ़ी मुश्किलें

Thu, 01 Oct 2026 05:05 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 01 Oct 2026 05:05 PM IST
सार

शाहजहांपुर में खन्नौत और गर्रा नदी का जलस्तर घटने से कुछ इलाकों में राहत मिली है पर बाढ़ की दुश्वारियां बनी हुई हैं। उधर, रामगंगा नदी डिबरी घाट पर 56 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे जलालाबाद और कलान में मुश्किलें बढ़ी हैं। गंगा का जलस्तर भी बढ़ा है। 

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River water levels in the city have receded but flood-related difficulties have increased in Shahjahanpur
शहर के निचले इलाके में भरा बाढ़ का पानी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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शाहजहांपुर में खन्नौत और गर्रा नदी का जलस्तर घटने से कुछ इलाकों में राहत मिली है, लेकिन बाढ़ की दुश्वारियां अभी कम नहीं हुई हैं। बृहस्पतिवार को खन्नौत नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर रहा। इससे लोधीपुर के लोगों को अभी राहत नहीं मिल सकी है। वहीं गर्रा का जलस्तर खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर नीचे पहुंचने से सुभाषनगर कॉलोनी के लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि, जलभराव वाले इलाकों में सांप और जहरीले कीड़ों का खतरा बना हुआ है।

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सिंचाई विभाग की बृहस्पतिवार की रिपोर्ट के अनुसार रामगंगा नदी डिबरी घाट पर खतरे के निशान से 56 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जलालाबाद और कलान तहसील क्षेत्र में नदी के उफान से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। वहीं गंगा भैंसार-ढाई घाट बांध पर खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 

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गांवों में घुसने लगा गंगा और रामगंगा का पानी 
गंगा और रामगंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी घुसने लगा है। हाईवे और संपर्क मार्गों पर पानी भरने से आवागमन प्रभावित है। ग्रामीणों को जरूरी काम के लिए भी पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है।

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