शाहजहांपुर: शहर में नदियों का जलस्तर घटा, दुश्वारियां बरकरार; जलालाबाद-कलान में बाढ़ से बढ़ी मुश्किलें

शाहजहांपुर में खन्नौत और गर्रा नदी का जलस्तर घटने से कुछ इलाकों में राहत मिली है, लेकिन बाढ़ की दुश्वारियां अभी कम नहीं हुई हैं। बृहस्पतिवार को खन्नौत नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर रहा। इससे लोधीपुर के लोगों को अभी राहत नहीं मिल सकी है। वहीं गर्रा का जलस्तर खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर नीचे पहुंचने से सुभाषनगर कॉलोनी के लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि, जलभराव वाले इलाकों में सांप और जहरीले कीड़ों का खतरा बना हुआ है।

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सिंचाई विभाग की बृहस्पतिवार की रिपोर्ट के अनुसार रामगंगा नदी डिबरी घाट पर खतरे के निशान से 56 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जलालाबाद और कलान तहसील क्षेत्र में नदी के उफान से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। वहीं गंगा भैंसार-ढाई घाट बांध पर खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है।

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