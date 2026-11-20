विज्ञापन

जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता ने बताया कि जिले में संगठन की गतिविधियों को देखते हुए केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने यहां रैली आयोजित करने का निर्णय किया है। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद इमरान मसूद समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।सभी नेता सुबह से देर शाम तक जिले में रहेंगे। कार्यक्रम को देखते हुए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पंडाल सजाने का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। उन्होंने बताया कि सुबह सबसे पहले बरेली मंडल के जिलाध्यक्षों, शहर अध्यक्षों और मंडल पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसके बाद दोपहर में रैली आयोजित की जाएगी। रैली के बाद वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान संगठन की गतिविधियों की समीक्षा के साथ कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी सुनेंगे।