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पहले एक्स-रे विभाग में बैठने की उचित व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में मरीजों को मजबूरी में सीमेंट की ठंडी और सख्त स्लैब पर बैठना पड़ता था। वहीं, पंजीकरण काउंटर न होने से पर्ची जमा करने और नंबर लगाने के दौरान भीड़ जुटती थी। अब नया काउंटर बनने से मरीज कतारबद्ध होकर पंजीकरण करा सकेंगे। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एमपी गंगवार ने बताया कि एक्स-रे विभाग में पंजीकरण काउंटर बनवाने के साथ कुर्सियां भी डलवाई गई हैं। संवाद

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शाहजहांपुर। राजकीय मेडिकल कॉलेज के एक्स-रे विभाग में मरीजों को अब सीमेंट की सख्त स्लैब पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कॉलेज प्रशासन ने विभाग में पंजीकरण काउंटर बनवाने के साथ मरीजों और तीमारदारों के बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था कराई है। इससे दूर-दराज से आने वाले बुजुर्गों, बीमार और घायल मरीजों को राहत मिलेगी।