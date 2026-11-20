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जिले की छह विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। इसके अलावा एमएलसी और जिला पंचायत में भी पार्टी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा संगठन बूथ प्रबंधन से लेकर मतदाता सूची तक पर ध्यान दे रहा है। सोशल मीडिया और संगठनात्मक बैठकों के साथ नए मतदाताओं को जोड़ने की रणनीति पर भी काम शुरू कर दिया गया है।भाजपा ने इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर ली है। पार्टी का जोर एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में कम हुए नामों की भरपाई के साथ नए पात्र मतदाताओं को जोड़ने पर है। इसके लिए महिला मोर्चा की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को घर-घर संपर्क करने के लिए लगाया जाएगा। इसके तहत उन महिलाओं की जानकारी जुटाई जाएगी, जिनकी शादी के बाद जिले में आई हैं, लेकिन अभी उनका नाम यहां की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।इसके अलावा कॉलेजों में छात्राओं के बीच जागरूकता अभियान चलाकर शिविर लगाए जाएंगे। इनमें 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाली छात्राओं को मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया बताई जाएगी और आवेदन कराने में मदद की जाएगी।भाजपा महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने बताया कि महिला मोर्चा की टीम में सभी वर्गों का समावेश किया गया है। इसमें अनुभवी व मेहनती कार्यकर्ताओं को जगह दी है। टीम को नए वोट बनवाने के लिए लगाया गया है।