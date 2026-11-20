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महिला थाने के आसपास के क्षेत्र में सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक बिजली गुल रही। चार घंटे तक आपूर्ति ठप रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अधीक्षण अभियंता अनुज प्रताप सिंह ने बताया कि कार्य के चलते शटडाउन लिया गया था। संवाद

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शाहजहांपुर। निगोही रोड उपकेंद्र के अंतर्गत पुलिस लाइन फीडर पर एलटी लाइन पर कार्य कराए जाने के कारण बृहस्पतिवार को बिजली आपूर्ति बाधित रही। इसके चलते 100 केवीए और 630 केवीए के ट्रांसफाॅर्मर बंद रखे गए।