विज्ञापन

बृहस्पतिवार को नगर के बीच स्थित एक मैरिज लाॅन में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में समिति के सदस्यों ने वर और वधू पक्ष के लोगों का स्वागत किया। इसके बाद विवाह समारोह आयोजित किया गया। समिति की ओर नव दंपतियों को बेड, अलमारी, बक्सा, कुर्सी, मेज, पायल, बिछिया, पंखा, बर्तन, कपड़े सहित कई उपहार भेंट किए गए।समिति के सदस्य प्रतीक गुप्ता ने बताया कि सात वर्ष से श्याम बाबा का जगराता आयोजित किया जा रहा है और इस दौरान जरूरतमंद परिवार की युवतियों का विवाह समिति की ओर से कराया जाता है। संवाद