Shahjahanpur News: श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर जयकारों से गूंजा कथा पंडाल
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:46 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:46 AM IST
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शाहजहांपुर। श्री विश्वनाथ मंदिर में आयोजित सप्त दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन वृंदावन से आईं देवी पूजा किशोरी जी ने प्रह्लाद चरित्र, वामन अवतार और श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भक्त प्रह्लाद का जीवन भक्ति और विश्वास की मिसाल है। श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के प्रसंग पर कथा पंडाल जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान मंजू गुप्ता, रोहित गुप्ता, अनामिका गुप्ता, मोहित, संगीता, हेमू और रवि आदि मौजूद रहे। संवाद
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भजनों पर झूमे श्रद्धालु, फूलों की होली खेली
शाहजहांपुर। कृष्णानगर कॉलोनी स्थित मंदिर की प्रभातफेरी का बृहस्पतिवार को डॉ. अनुज गोयल के परिवार ने अपने आवास पर स्वागत किया। ठाकुरजी और श्रीजी के पूजन-अर्चन के बाद भजन-कीर्तन हुआ। हरीश बजाज, गौरव कुमार, मनमोहन अरोरा और रविंद्र मिश्रा ने भजनों की प्रस्तुति दी। फूलों की होली के बीच श्रद्धालु भक्ति में झूम उठे। मंदिर कमेटी की ओर से परिवार को आशीर्वाद स्वरूप भेंट दी गई। मीडिया प्रभारी दीप गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार को अरुण शुक्ला के हुंडालखेल स्थित आवास पर प्रभातफेरी का स्वागत किया जाएगा। संवाद
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‘उद्धव का ज्ञान भी हुआ नतमस्तक’
शाहजहांपुर। साउथ सिटी में आयोजित श्री राधा चरितामृतम् कथा के पांचवें दिन बरसाना से आए शरण जी महाराज ने उद्धव प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण ने उद्धव को गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश देने के लिए ब्रज भेजा था। वहां गोपियों का निश्छल प्रेम और विरह देखकर उद्धव का ज्ञान का अभिमान टूट गया। उन्हें समझ आया कि सच्ची भक्ति और प्रेम के आगे ज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। कथा के दौरान भजनों पर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। इस मौके पर विजय कुम्हरा, मनोज खन्ना, अंकित भारद्वाज, सुदीप शुक्ला, विनीत पांडेय, विकास पराशर, तरुण सक्सेना, पवन शर्मा और ईशान अरोरा आदि मौजूद रहे। संवाद
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लक्ष्मण-परशुराम संवाद और सीता विवाह की लीला का मंचन
निगोही। रामलीला के सातवें दिन बृहस्पतिवार को लक्ष्मण-परशुराम संवाद और सीता विवाह की लीला का मंचन किया गया। कलाकारों ने दिखाया कि सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित होकर राजा जनक की सभा में पहुंचते हैं। वहां लक्ष्मण और परशुराम के बीच तीखा संवाद होता है। इसके बाद श्रीराम और सीता के विवाह का मंचन हुआ। संवाद
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निषादराज से मित्रता और केवट की भक्ति के प्रसंग का मंचन
देवकली। रामलीला में निषादराज मिलन और केवट संवाद की लीला का मंचन किया गया। बिहार से आए कलाकारों ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास के प्रसंग को जीवंत किया। लीला में दिखाया गया कि केवट भगवान राम के चरण धोने के बाद उन्हें नाव से नदी पार कराते हैं और बदले में भवसागर से पार लगाने का आग्रह करते हैं। इस प्रसंग के माध्यम से भगवान के प्रति निष्काम प्रेम, सेवा और समर्पण का संदेश दिया गया। मेला प्रबंधक पवन सिंह ने बताया कि 23 नवंबर को रावण वध के साथ रामलीला का समापन होगा। संवाद
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भजनों पर झूमे श्रद्धालु, फूलों की होली खेली
शाहजहांपुर। कृष्णानगर कॉलोनी स्थित मंदिर की प्रभातफेरी का बृहस्पतिवार को डॉ. अनुज गोयल के परिवार ने अपने आवास पर स्वागत किया। ठाकुरजी और श्रीजी के पूजन-अर्चन के बाद भजन-कीर्तन हुआ। हरीश बजाज, गौरव कुमार, मनमोहन अरोरा और रविंद्र मिश्रा ने भजनों की प्रस्तुति दी। फूलों की होली के बीच श्रद्धालु भक्ति में झूम उठे। मंदिर कमेटी की ओर से परिवार को आशीर्वाद स्वरूप भेंट दी गई। मीडिया प्रभारी दीप गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार को अरुण शुक्ला के हुंडालखेल स्थित आवास पर प्रभातफेरी का स्वागत किया जाएगा। संवाद
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‘उद्धव का ज्ञान भी हुआ नतमस्तक’
शाहजहांपुर। साउथ सिटी में आयोजित श्री राधा चरितामृतम् कथा के पांचवें दिन बरसाना से आए शरण जी महाराज ने उद्धव प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण ने उद्धव को गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश देने के लिए ब्रज भेजा था। वहां गोपियों का निश्छल प्रेम और विरह देखकर उद्धव का ज्ञान का अभिमान टूट गया। उन्हें समझ आया कि सच्ची भक्ति और प्रेम के आगे ज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। कथा के दौरान भजनों पर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। इस मौके पर विजय कुम्हरा, मनोज खन्ना, अंकित भारद्वाज, सुदीप शुक्ला, विनीत पांडेय, विकास पराशर, तरुण सक्सेना, पवन शर्मा और ईशान अरोरा आदि मौजूद रहे। संवाद
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लक्ष्मण-परशुराम संवाद और सीता विवाह की लीला का मंचन
निगोही। रामलीला के सातवें दिन बृहस्पतिवार को लक्ष्मण-परशुराम संवाद और सीता विवाह की लीला का मंचन किया गया। कलाकारों ने दिखाया कि सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित होकर राजा जनक की सभा में पहुंचते हैं। वहां लक्ष्मण और परशुराम के बीच तीखा संवाद होता है। इसके बाद श्रीराम और सीता के विवाह का मंचन हुआ। संवाद
निषादराज से मित्रता और केवट की भक्ति के प्रसंग का मंचन
देवकली। रामलीला में निषादराज मिलन और केवट संवाद की लीला का मंचन किया गया। बिहार से आए कलाकारों ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास के प्रसंग को जीवंत किया। लीला में दिखाया गया कि केवट भगवान राम के चरण धोने के बाद उन्हें नाव से नदी पार कराते हैं और बदले में भवसागर से पार लगाने का आग्रह करते हैं। इस प्रसंग के माध्यम से भगवान के प्रति निष्काम प्रेम, सेवा और समर्पण का संदेश दिया गया। मेला प्रबंधक पवन सिंह ने बताया कि 23 नवंबर को रावण वध के साथ रामलीला का समापन होगा। संवाद