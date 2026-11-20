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भजनों पर झूमे श्रद्धालु, फूलों की होली खेलीशाहजहांपुर। कृष्णानगर कॉलोनी स्थित मंदिर की प्रभातफेरी का बृहस्पतिवार को डॉ. अनुज गोयल के परिवार ने अपने आवास पर स्वागत किया। ठाकुरजी और श्रीजी के पूजन-अर्चन के बाद भजन-कीर्तन हुआ। हरीश बजाज, गौरव कुमार, मनमोहन अरोरा और रविंद्र मिश्रा ने भजनों की प्रस्तुति दी। फूलों की होली के बीच श्रद्धालु भक्ति में झूम उठे। मंदिर कमेटी की ओर से परिवार को आशीर्वाद स्वरूप भेंट दी गई। मीडिया प्रभारी दीप गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार को अरुण शुक्ला के हुंडालखेल स्थित आवास पर प्रभातफेरी का स्वागत किया जाएगा। संवाद‘उद्धव का ज्ञान भी हुआ नतमस्तक’शाहजहांपुर। साउथ सिटी में आयोजित श्री राधा चरितामृतम् कथा के पांचवें दिन बरसाना से आए शरण जी महाराज ने उद्धव प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण ने उद्धव को गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश देने के लिए ब्रज भेजा था। वहां गोपियों का निश्छल प्रेम और विरह देखकर उद्धव का ज्ञान का अभिमान टूट गया। उन्हें समझ आया कि सच्ची भक्ति और प्रेम के आगे ज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। कथा के दौरान भजनों पर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। इस मौके पर विजय कुम्हरा, मनोज खन्ना, अंकित भारद्वाज, सुदीप शुक्ला, विनीत पांडेय, विकास पराशर, तरुण सक्सेना, पवन शर्मा और ईशान अरोरा आदि मौजूद रहे। संवादलक्ष्मण-परशुराम संवाद और सीता विवाह की लीला का मंचननिगोही। रामलीला के सातवें दिन बृहस्पतिवार को लक्ष्मण-परशुराम संवाद और सीता विवाह की लीला का मंचन किया गया। कलाकारों ने दिखाया कि सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित होकर राजा जनक की सभा में पहुंचते हैं। वहां लक्ष्मण और परशुराम के बीच तीखा संवाद होता है। इसके बाद श्रीराम और सीता के विवाह का मंचन हुआ। संवादनिषादराज से मित्रता और केवट की भक्ति के प्रसंग का मंचनदेवकली। रामलीला में निषादराज मिलन और केवट संवाद की लीला का मंचन किया गया। बिहार से आए कलाकारों ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास के प्रसंग को जीवंत किया। लीला में दिखाया गया कि केवट भगवान राम के चरण धोने के बाद उन्हें नाव से नदी पार कराते हैं और बदले में भवसागर से पार लगाने का आग्रह करते हैं। इस प्रसंग के माध्यम से भगवान के प्रति निष्काम प्रेम, सेवा और समर्पण का संदेश दिया गया। मेला प्रबंधक पवन सिंह ने बताया कि 23 नवंबर को रावण वध के साथ रामलीला का समापन होगा। संवाद