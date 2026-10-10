सीजेपी प्रदर्शन: शाहजहांपुर में विपक्षी दलों के नेता रहे नजरबंद, ट्रेनें निरस्त होने से यात्री हुए परेशान

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कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर शाहजहांपुर में पुलिस ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता और सपा जिला तनवीर खां को नजरबंद करके रखा। उधर, शाहजहांपुर स्टेशन पर भी रेलवे सुरक्षा बल और पुलिस सतर्क रही। युवाओं के दिल्ली जाने की आशंका पर निगरानी बढ़ी। दो दिन में छह ट्रेनें निरस्त की गईं। शनिवार को आरपीएफ व जीआरपी के जवान स्टेशन पर मुस्तैद रहे, दिल्ली जाने वाली ट्रेनों पर नजर रखी। हालांकि, कोई संदिग्ध समूह नहीं मिला।

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