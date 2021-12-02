Shahjahanpur News: शिक्षक निर्वाचन के लिए 23 को मतदान, शाहजहांपुर में बनाए गए 14 मतदान स्थल

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चुनाव कार्यक्रम के तहत 29 सितंबर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी हो चुकी है। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि छह अक्तूबर, नामांकन पत्रों की जांच सात अक्तूबर और नाम वापसी की अंतिम तिथि नौ अक्तूबर निर्धारित थी। मतदान 23 अक्तूबर को और मतगणना 31 अक्तूबर को होगी।जिले में मतदान के लिए नगर निगम कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, तहसील सदर, विकास खंड शाहजहांपुर, तहसील तिलहर, विकास खंड खुदागंज, नगर पंचायत निगोही, तहसील जलालाबाद, विकास खंड मिर्जापुर, विकास खंड कलान, जीजीआईसी अल्हागंज, विकास खंड पुवायां और अन्य निर्धारित केंद्रों समेत कुल 14 मतदान स्थल बनाए गए हैं।निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासन ने विभिन्न व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी है। कानून-व्यवस्था, परिवहन, सामग्री, मतपत्र, मतदान कार्मिक, मतदाता सूची, माइक्रो आब्जर्वर, वीडियोग्राफी, व्यय निगरानी और बूथ प्रबंधन समेत 13 व्यवस्थाओं के लिए नोडल व सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।मतदान कार्मिकों, सेक्टर-जोनल मजिस्ट्रेटों और माइक्रो आब्जर्वरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतदान दल 22 अक्तूबर को निर्धारित स्थल से रवाना होंगे। मतदान के बाद मतपेटिकाओं को सुरक्षित स्थान पर जमा कराया जाएगा और 23 अक्तूबर की शाम मतपेटिकाओं व अन्य अभिलेखों को बरेली मंडल मुख्यालय भेजने की व्यवस्था की गई है।