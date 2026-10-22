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शाहजहांपुर: सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की तौल नहीं होने पर नाराज हुए विधायक

Mukesh Kumar

Updated Thu, 22 Oct 2026 06:06 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 06:06 PM IST







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शाहजहांपुर के रोजा क्रय केंद्रों पर धान की तौल न होने से ददरौल विधायक अरविंद सिंह ने बृहस्पतिवार को नाराजगी जताई। उन्होंने मंडी सचिव को किसानों का धान तत्काल तौलने और व्यापारियों का धान हटाने के निर्देश दिए। किसानों की शिकायत पर तहसीलदार को बुलाकर अभिलेखों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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