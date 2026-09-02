जन्माष्टमी: शाहजहांपुर में झूले-बांसुरी और कान्हा की पोशाकों से सजा बाजार, छाता बना आकर्षण का केंद्र

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शाहजहांपुर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर शहर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। चार सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। त्योहार को लेकर मंदिरों में सजावट और अन्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं, बाजारों में कान्हा के श्रृंगार से लेकर झूले, बांसुरी और पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं। इस बार बरसात को देखते हुए कान्हा के लिए आकर्षक छाते भी बाजार में पहुंचे हैं, जो लोगों के बीच खास आकर्षण बने हुए हैं। सदर बाजार, गोविंदगंज, मंडी, चौक और जलालनगर में जन्माष्टमी की खरीदारी के लिए दुकानें सजाई गई हैं। दुकानों पर लकड़ी और तार वाले विभिन्न आकार के झूले उपलब्ध हैं। छोटे झूले 110 रुपये से लेकर बड़े झूले 450 रुपये तक में बिक रहे हैं। कान्हा के लिए रंग-बिरंगे वस्त्र, पगड़ी और अन्य श्रृंगार सामग्री भी लोगों को आकर्षित कर रही है। सदर बाजार के व्यापारी यश भारद्वाज ने बताया कि जन्माष्टमी को लेकर खरीदारी शुरू हो गई है। ऑनलाइन की वजह से बाजार थोड़ा फीका है, लेकिन अंतिम दिनों तक ग्राहकों के बढ़ने की उम्मीद है। व्यापारी वीर कुमार ने बताया कि त्योहार

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