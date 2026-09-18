फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   If charges are imposed, people will steer clear of digital payments...

Shahjahanpur News: शुल्क लगा तो डिजिटल भुगतान से बनाएंगे दूरी...

Fri, 18 Sep 2026 01:17 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
If charges are imposed, people will steer clear of digital payments...
अशोक अग्रवाल।
शाहजहांपुर। ऑनलाइन भुगतान पर शुल्क लगाए जाने की चर्चा से व्यापारियों में नाराजगी है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के बाद अतिरिक्त शुल्क लगाने से कारोबार पर आर्थिक बोझ बढ़ने से व्यापारी खफा है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि ऑनलाइन भुगतान पर शुल्क लागू किया गया तो व्यापारी दुकानों से बार कोड हटाकर नकदी लेनदेन को बढ़ावा देने पर विचार करेंगे।
विज्ञापन

व्यापारियों के अनुसार, सरकार की ओर से व्यापारियों से ही ऑनलाइन भुगतान पर शुल्क लेने की बात कही जा रही है। ग्राहक से डिजिटल माध्यम से भुगतान लेने के बाद उस पर शुल्क का भार व्यापारी पर पड़ने से व्यापारियों का नुकसान होगा। पहले ही कारोबार में कई तरह के खर्च बढ़ चुके हैं। ऐसे में अतिरिक्त शुल्क का बोझ उठाना व्यापारियों के लिए मुश्किल होगा।
विज्ञापन

--
ऑनलाइन भुगतान पर शुल्क को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब तक जो चर्चा चल रही है। वह सामने आने पर व्यापारी का नुकसान होगा। व्यापारी ऑनलाइन भुगतान नहीं लेगा। बार कोड को हटा देंगे। फिर नकदी लेने के बाद ही व्यापार किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

-तिलक राज भोला-सराफा व्यापारी
--
वर्तमान में 90 फीसदी लोग ऑनलाइन भुगतान करते हैं। सरकार व्यापारी से शुल्क लेना प्रारंभ करेगी तो डिजिटल की तरफ से हाथ खींचना पड़ेगा। व्यापारी भी नकदी की ओर बढ़ेगा। दुकानदार लाभ के बजाय अपना नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा।
-अमित शर्मा, व्यापारी
--
हमारा टायरों का कारोबार है। अधिकतर लोग ऑनलाइन ही भुगतान करते हैं। कुछ प्रतिशत के लाभ पर कार्य होता है। यदि ऑनलाइन भुगतान पर शुल्क देना पड़ेगा तो नुकसान व्यापारी का होगा। ऐसे में बार कोड को हटाकर नकद धनराशि लेंगे।
-सुरेंद्र सेठी, व्यापारी
--
ऑनलाइन भुगतान पर शुल्क को दुकानदार कतई स्वीकार नहीं करेगा। इससे ग्राहक को उलझन होगी। विकल्प नकदी का है, या फिर भुगतान के साथ देने वाला शुल्क भी ग्राहक ही व्यापारी को दें, तभी ऑनलाइन भुगतान को स्वीकार करेंगे।

-लविश होरा, व्यापारी

--
यूपीआई में शुल्क लगने से बड़े उद्योगों पर असर नहीं होगा लेकिन छोटे व्यापारियों और उद्योग संचालकों के सामने दिक्कत खड़ी होगी। शुल्क लगने पर अंत में बोझ आम व्यक्ति पर ही बढ़ेगा। सरकार शुल्क लेती है लेकिन उसका वास्तविक लाभ सभी वर्गाें को नहीं मिलता है।
-अशोक अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष आईआईए

अशोक अग्रवाल।

अशोक अग्रवाल।

अशोक अग्रवाल।

अशोक अग्रवाल।

अशोक अग्रवाल।

अशोक अग्रवाल।

अशोक अग्रवाल।

अशोक अग्रवाल।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed