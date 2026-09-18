Shahjahanpur News: मिर्जापुर, खुदागंज में रोस्टरिंग के कारण बिजली आपूर्ति बाधित

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उपभोक्ताओं के अनुसार, पिछले कई दिनों से बिजली आने-जाने का कोई निर्धारित समय नहीं है। रात में हर घंटे बाद दो-दो घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। इससे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है।खुदागंज। नगर क्षेत्र में करीब एक सप्ताह से जारी बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, पहले रात में घंटों बिजली गुल रहती थी, अब दिन में भी मुश्किल से एक-दो घंटे ही आपूर्ति मिल रही है। लगातार बिजली संकट से छात्र-छात्राओं की पढ़ाई, व्यापारिक गतिविधियां और घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। गर्मी में बुजुर्गों और मरीजों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रभारी अधीक्षण अभियंता आरपी सिंह ने बताया कि उत्पादन में कमी के चलते दिक्कत आ रही है। संवाद