Shahjahanpur News: सिटी में आज

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अभियान : सेवा संकल्प अभियान के तहत जनपद के विभिन्न स्कूलों में प्रतियोगिताओं का आयोजन सुबह 10 बजे से।

बैठक : जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक टाॅउनहाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में पूर्वाह्न 11 बजे से।



प्रदर्शन : महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का जीआईसी मैदान पर प्रदर्शन पूर्वाह्न 11 बजे से।

श्रीरामकथा : सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर जेबा में श्रीरामकथा रात आठ बजे से।

मॉक एक्सरसाइज : तिलहर के द रेनेसां अकादमी में एनडीआरएफ टीम मॉक एक्सरसाइज कराएगी सुबह 10 बजे से।