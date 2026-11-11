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शाहजहांपुर: निगोही चीनी मिल के गेट पर किसानों का हंगामा, गन्ने से भरी ट्रॉलियां रोकीं
निगोही स्थित डालमिया चीनी मिल में पेराई सत्र से पहले किसानों ने हंगामा किया। बुधवार सुबह उन्होंने 14 सूत्री मांगों को लेकर मिल का केन गेट बंद कर दिया। गन्ने से भरी ट्रॉलियों को अंदर नहीं जाने दिया गया। प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे महाप्रबंधक गन्ना से उनकी नोकझोंक हुई। किसानों ने मिल के आसपास जाम, लंबे इंतजार और दुर्घटनाओं के स्थायी समाधान की मांग की। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी होने तक गन्ने की आपूर्ति शुरू नहीं होगी।
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