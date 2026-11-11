शाहजहांपुर: निगोही चीनी मिल के गेट पर किसानों का हंगामा, गन्ने से भरी ट्रॉलियां रोकीं

शाहजहांपुर के निगोही स्थित डालमिया चीनी मिल में पेराई सत्र शुरू होने से पहले ही किसानों ने हंगामा कर दिया। बुधवार सुबह 14 सूत्री मांगों को लेकर पहुंचे किसानों ने चीनी मिल का केन गेट बंद कर दिया और गन्ने से भरी ट्रॉलियों को अंदर जाने से रोक दिया। किसानों के प्रदर्शन की सूचना पर वार्ता करने पहुंचे जीएम केन से भी उनकी नोकझोंक हुई। वार्ता विफल होने के बाद दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई।

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किसानों का कहना था कि चीनी मिल के आसपास आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। गन्ना लेकर आने वाले किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। जाम के कारण आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं। किसानों ने इन समस्याओं का स्थायी समाधान कराने समेत 14 मांगें उठाईं। किसानों ने बताया कि समस्याओं का समाधान होने तक गन्ने की आपूर्ति शुरू नहीं होने दी जाएगी। प्रदर्शन में आशीष भदौरिया, सत्यम भदौरिया, रवि सिंह आदि किसान मौजूद रहे। किसानों का कहना था कि चीनी मिल के आसपास आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। गन्ना लेकर आने वाले किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। जाम के कारण आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं। किसानों ने इन समस्याओं का स्थायी समाधान कराने समेत 14 मांगें उठाईं। किसानों ने बताया कि समस्याओं का समाधान होने तक गन्ने की आपूर्ति शुरू नहीं होने दी जाएगी। प्रदर्शन में आशीष भदौरिया, सत्यम भदौरिया, रवि सिंह आदि किसान मौजूद रहे।