{"_id":"6adc782c7601a3e54903d29e","slug":"video-encroachments-removed-at-the-mandi-samiti-in-shahjahanpur-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: मंडी समिति में हटाया गया अतिक्रमण, मंडी सचिव और व्यापारियों के बीच हुई नोकझोंक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर में मंडी समिति में शनिवार को मंडी सचिव के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाने को लेकर मंडी सचिव और व्यापारियों के बीच नोकझोंक हुई। शनिवार को मंडी सचिव शिवेंद्र प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मंडी परिसर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कराई। अभियान के दौरान मंडी में विभिन्न स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए। कार्रवाई शुरू होते ही कुछ व्यापारियों ने आपत्ति जताई। इसको लेकर मंडी सचिव और व्यापारियों के बीच कहासुनी होने लगी। कई जगहों पर नोकझोंक की स्थिति बनी। पुलिस टीम ने मौके पर मौजूद रहकर कार्रवाई कराई। मंडी परिसर में अतिक्रमण के चलते आवागमन में होने वाली परेशानी को देखते हुए अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों और अन्य लोगों की भीड़ जुटी रही। पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। मंडी सचिव ने बताया कि अवैध रूप से किए गए कब्जे तोड़े गए हैं।

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