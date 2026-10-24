{"_id":"6adc7ecd5a4826e743047518","slug":"video-shortage-of-spare-parts-in-the-state-transport-service-leaves-11-buses-stranded-at-the-depot-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: रोडवेज में कल-पुर्जे नहीं, डिपो में खड़ी 11 बसें, त्योहार पर गहरा सकता है संकट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिवाली से पहले शाहजहांपुर रोडवेज डिपो में कल-पुर्जों और टायरों का गंभीर संकट है। टायर के अभाव में सात बसें और बैटरी नहीं मिलने से चार बसें वर्कशॉप में खड़ी हैं। बीएस-6 बसों के जरूरी उपकरण भी उपलब्ध नहीं हैं। मुख्यालय को एक सप्ताह पहले मांग भेजी गई थी, पर सामान नहीं मिला। इससे दिवाली पर यात्रियों को बसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल, खराब उपकरण होने पर खड़ी बसों से निकालकर काम चलाया जा रहा है। एआरएम अरुण कुमार ने बताया कि लोको फोरमैन के जरिये मिली सूची को मुख्यालय भेज दिया गया है। यहां से लगातार डिमांड भेजी जा रही है। सामान मिलने पर खराब खड़ी बसों की मरम्मत कराकर उनका संचालन कराया जाएगा।

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