शाहजहांपुर: उपकरण और टायर के अभाव में रोडवेज बसों के पहिये थमे, बीएस-6 के जरूरी उपकरण भी नहीं मिल रहे

दिवाली पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है, लेकिन रोडवेज की तैयारियों पर टायर, बैटरी और स्पेयर पार्ट्स का संकट भारी पड़ रहा है। शाहजहांपुर डिपो की सात बसें टायर के अभाव में खड़ी हैं, जबकि चार बसें बैटरी नहीं मिलने के कारण ऑनरोड नहीं हो पा रही हैं। इसके अलावा बीएस-6 बसों के क्रेश किंग फिल्टर, कमानी के पट्टे, पुश रॉड, इंजेक्टर और एटीएस फिल्टर जैसे जरूरी उपकरण भी उपलब्ध नहीं हैं। करीब एक सप्ताह पहले मुख्यालय को मांग भेजे जाने के बावजूद सामान नहीं मिलने से दिवाली पर बसों की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है।

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शाहजहांपुर डिपो के बेड़े में 148 निगम और 76 अनुबंधित बसें हैं। निगम की बसों का संचालन शटल और लंबे रूटों पर किया जाता है। दशहरा के बाद दीपावली को देखते हुए बसों की छोटी-बड़ी कमियां दूर करने का काम शुरू किया गया, लेकिन कल-पुर्जों की कमी मरम्मत कार्य में बाधा बन रही है। पुवायां रोड स्थित वर्कशॉप में चार बसें बैटरी और सात बसें टायर के अभाव में खड़ी हैं। आयशर बसों के लिए नए और दुरुस्त टायरों की भी जरूरत है।परिवहन निगम के फोरमैन ने टायर, बैटरी समेत अन्य छोटे-बड़े कल-पुर्जों की सूची तैयार कर एआरएम के माध्यम से मुख्यालय भेजी है। करीब एक सप्ताह बीतने के बाद भी सामान उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके चलते खराब बसें वर्कशॉप में खड़ी हैं और उनके चालक-परिचालक भी बसों के सही होने का इंतजार कर रहे हैं।सड़क पर संचालित बसों में उपकरण संबंधी दिक्कत आने पर फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था से काम चलाया जा रहा है। किसी बस में उपकरण खराब होने पर वर्कशॉप में खड़ी बस से उसका उपकरण निकालकर दूसरी बस में लगाया जा रहा है। इससे बसों का संचालन जारी रखा जा रहा है, लेकिन यह व्यवस्था कितने समय तक चल पाएगी, इस पर सवाल है।