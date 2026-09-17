{"_id":"6aabdf7c3484e03d2905317a","slug":"video-electric-pole-falls-on-e-rickshaw-due-to-storm-in-shahjahanpur-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: आंधी से बिजली का खंभा ई-रिक्शा पर गिरा, चालक घायल; कई जगह पेड़ टूटे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर में सुबह तेज बारिश और आंधी के चलते बिजली का नेटवर्क ध्वस्त हो गया। आंधी के दौरान तेज हवा के झोंकों को बिजली के खंभे सहन नहीं कर सकें और जमीन पर आ गए। सबसे ज्यादा तिलहर डिवीजन में बिजली के खंभे गिरे हुए हैं। इसी तरह निगोही में खंभे और पेड़ टूटने के चलते रास्ता अवरुद्ध रहने के साथ बिजली भी गाायब रही। शहर में घंटाघर जाने वाले मार्ग पर झंडा मोड़ पर खंभा गिरने से चालक घायल हो गया। यहां एक घंटे तक रास्ता अवरुद्ध रहा। बिजली निगम के अनुसार, लगभग 150 खंभे गिरने का अनुमान है। रिवैंप योजना के 164 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी खंभों की स्थिति काफी दयनीय है। वेल्डिंग और ईंटों के सहारे खंभों को रोककर काम चलाया जा रहा। बृहस्पतिवार को सुबह बरसात और आंधी ने सारे दावों की पोल खोल दी है। साढ़े दस बजे जेल रोड पर झंडा मोड़ के पास खंभा गिर गया। वहां से गुजर रहे चिनौर गांव निवासी ई-रिक्शा चालक चंदर चपेट में आने से घायल हो गए। खंभे के चलते मार्ग अवरुद्ध हो गया। करीब डेढ़ घंटे तक के बाद रास्ता बहाल हो सका। अधिशासी अभियंता नगर आरपी सिंह ने बताया कि नगर में चार स्थानों पर बिजली के खंभे गिरने से आपूर्ति बाधित हुई है।

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