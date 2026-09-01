शाहजहांपुर: पुवायां में नाली के पानी से फसल खराब, भाकियू कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

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पुवायां के उदना गांव में खेत में नाली का पानी आने से फसल खराब होने के विरोध में मंगलवार को भाकियू लोकशक्ति ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समाधान का आश्वासन दिया। अनिल कुमार त्रिवेदी के खेत में नाली का पानी भरने से फसल को नुकसान हो रहा है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कई शिकायतों के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हुआ। संगठन के जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र मिश्रा ने कहा कि स्थायी समाधान न होने तक धरना जारी रहेगा।

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