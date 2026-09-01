शाहजहांपुर: नाली का पानी खेत में छोड़ने का विरोध, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने निकले भाकियू कार्यकर्ता

शाहजहांपुर के पुवायां क्षेत्र के गांव उदना में खेत में नाली का पानी छोड़े जाने से फसल खराब हो गई। इसके विरोध में मंगलवार को भाकियू लोकशक्ति के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता राजीव चौक पर प्रदर्शन करने के लिए डाक बंगला से निकल पड़े। जानकारी मिलते ही तहसीलदार और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को रोककर समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया।

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गांव उदना निवासी अनिल कुमार त्रिवेदी के खेत में नाली का पानी छोड़े जाने की शिकायत काफी समय से चली आ रही है। नाली का पानी खेत में भरने से फसल को भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है। खेत स्वामी और भाकियू कार्यकर्ताओं का आरोप है कि समस्या के समाधान के लिए कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए। शिकायत के बाद जांच भी हुई और दोनों पक्षों के बीच राजीनामा कराया गया, लेकिन इसके बावजूद नाली के पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका।मंगलवार को समस्या का समाधान न होने से नाराज भाकियू लोकशक्ति के जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता डाक बंगला में एकत्र हुए। कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर राजीव चौक पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। इसके बाद कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन के लिए निकल पड़े।