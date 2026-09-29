{"_id":"6abbde056468e5f03701353d","slug":"video-congress-protests-against-chief-election-commissioner-in-shahjahanpur-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर में कथित वोट चोरी को मुद्दा बनाए कांग्रेस ने मंगलवार को धरना-प्रदर्शन कर अपनी आवाज को बुलंद किया। इस बीच युवा कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। पुलिस से जमकर नोकझोंक हुई। एक कार्यकर्ता ने ज्ञानेश कुमार का मुखौटा पहनकर हाथों को जंजीर से बांधकर विरोध जताया। मंगलवार की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे धरनास्थल पर पहुंचे राष्ट्रीय सचिव व ब्रज क्षेत्र प्रभारी कुणाल चौधरी ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। इस बीच पूर्व जिलाध्यक्ष इरफान खान ज्ञानेश कुमार का मुखौटा पहनकर वहां पहुंचे। उनके हाथ जंजीरों से बंधे थे। कार्यकर्ताओं उन्हें खींचते हुए ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो का नारा लगाते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। इस बीच नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपने पद की गरिमा को तार-तार कर दिया है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े होने वाले लोगों के खिलाफ उनकी भूमिका संदेहास्पद है। जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता ने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अल्पसंख्यक कांग्रेस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशफाक उल्ला खां, धर्मेंद्र दीक्षित, कुमुद गंगवार,अनूप वर्मा, तनवीर सफदर, अनस इकबाल, रामजी अवस्थी, अर्चना कटारिया, दिनेश कुमार आदि मौजूद रहे।

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