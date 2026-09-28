Shahjahanpur News: पुलिया पर अतिक्रमण से घरों में घुसा गंदा पानी, फसलें भी डूबीं

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संवाद न्यूज एजेंसीदेवकली। बंडा गांंव में नाले की पुलिया के पास अवैध रूप से प्लाॅटिंग कर पक्के मकान और दीवारें बना लिए जाने से नाले में पानी का बहाव रुक गया है। इस कारण गंदा पानी आसपास के घरों में घुसने के साथ ही कई गांवों में धान, गन्ना आदि फसलें भी डूब गई हैं। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से पुलिया खोदकर वहां बड़े पाइप डालने और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।गांव के कार्तिकेय, कृपाल सिंह, मोहन सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, भोलू सिंह, गिरीश सिंह आदि ने बताया कि गांव के पास से निकली भैंसी नदी तरेउना नाम से जानी जाती है। इसमें बारिश होने पर काफी पानी आ गया है। गांव में बनी नाले की पुलिया के पाइप छोटे होने से नाले के किनारे बसे धर्मापुर, पटनी, लालपुर, पिपरिया घासी और नभीची गांव के किसानों की सैकड़ों एकड़ धान की फसल डूब गई है।नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अजय सिंह के अनुसार बारिश का पानी घरों और खेतों से धीरे-धीरे निकल रहा है। ईओ के अनुसार अतिक्रमण करने वालों को कार्रवाई के लिए चिह्नित किया जा रहा है।